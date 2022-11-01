Триває двісті п’ятдесят перша доба протистояння українського народу повномасштабному російському воєнному вторгненню. Протягом доби противник завдав 4 ракетних та 26 авіаційних ударів, здійснив понад 27 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Ворог проводить обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Ворожих ударів зазнали райони більш як 20 населених пунктів. Серед них – Микільське Запорізької області, Полтава, Краматорськ, Нікополь та Миколаїв. Зберігається загроза завдання нових ударів та застосування ударних безпілотних літальних апаратів, зокрема і з території Республіки Білорусь.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація – без суттєвих змін. Республіка Білорусь і надалі підтримує збройну агресію Російської Федерації проти України. На інших напрямках ворог здійснював обстріли, а саме:

на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Сеньківка і Гай Чернігівської області, а також Олександрівка і Вовківка Сумської області;

напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Сеньківка і Гай Чернігівської області, а також Олександрівка і Вовківка Сумської області; на Слобожанському напрямку – з артилерії різного типу, в районах населених пунктів Вільхуватка, Вовчанськ, Козача Лопань, Красне, Мілове, Стариця, Стрілеча, Ветеринарне та Чугунівка;

напрямку – з артилерії різного типу, в районах населених пунктів Вільхуватка, Вовчанськ, Козача Лопань, Красне, Мілове, Стариця, Стрілеча, Ветеринарне та Чугунівка; на Куп’янському та Лиманському напрямках – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Дворічна, Кучерівка, Куп’янськ, Кислівка, Берестове, Греківка, Невське, Осинове, Терни, а також Торське;

та напрямках – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Дворічна, Кучерівка, Куп’янськ, Кислівка, Берестове, Греківка, Невське, Осинове, Терни, а також Торське; на Бахмутському напрямку – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Зеленопілля, Берестове, Бахмут, Бахмутське, Іванград, Соледар, Спірне, Білогорівка, Опитне та Яковлівка;

напрямку – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Зеленопілля, Берестове, Бахмут, Бахмутське, Іванград, Соледар, Спірне, Білогорівка, Опитне та Яковлівка; на Авдіївському напрямку – з різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Мар’їнка, Водяне, Парасковіївка, Красногорівка, Первомайське та Невельське;

напрямку – з різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Мар’їнка, Водяне, Парасковіївка, Красногорівка, Первомайське та Невельське; на Новопавлівському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Богоявленка, Павлівка, Велика Новосілка, Пречистівка, Вугледар, Времівка та Нескучне;

напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Богоявленка, Павлівка, Велика Новосілка, Пречистівка, Вугледар, Времівка та Нескучне; на Запорізькому напрямку – з усього спектру артилерійського озброєння, в районах населених пунктів Гуляйпільське, Залізничне, Дорожнянка, Степове, Ольгівське, Малинівка, Новоданилівка та Червоне.

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів поряд із лінією зіткнення. Від обстрілів з реактивних систем залпового вогню противника постраждало місто Нікополь.

Окупанти продовжують примусове переміщення цивільного населення на тимчасово захоплених територіях Херсонської області. Ворог вдається до залякування цивільних мешканців, поширюючи інформацію про можливий підрив греблі Каховської ГЕС. Водночас місцеве населення позбавлене засобів комунікації. Російську окупаційну адміністрацію Херсона переміщено до міста Скадовськ.

Постійні втрати особового складу у підрозділах противника, що беруть безпосередню участь у бойових діях на території України, окупаційне командування намагається компенсувати мобілізованими військовослужбовцями. З тими, хто відмовляється брати участь у бойових діях, проводять так звану “роботу” співробітники ФСБ Російської Федерації.

За уточненою інформацією, підтверджено знищення складів боєприпасів противника у Запорізькій області 29 жовтня. Крім того, внаслідок вогневого ураження районів зосередження російських окупантів знищено 5 одиниць військової техніки. Втрати особового складу складають до 30 осіб загиблими та близько 100 – пораненими.