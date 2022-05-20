Російські бойовики продовжують масово вивозити з Маріуполя чоловіків до фільтраційних таборів. Там шириться інформація про те, що чоловіків готують до мобілізації в армію так званої "ДНР".

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Такий примусовий набір чоловіків на військову службу до так званої “армії ДНР” відбувається через невдалу мобілізацію в Донецьку та великі втрати, яких зазнали російські війська.

«За останні два тижні кількість людей в фільтраційних таборах Безімяне та Козацьке Новоазовського району зросла з 2 до 3-4 тисяч чоловіків. Окупанти продовжують практику вивозу чоловіків з Маріуполя до цих фільтраційних таборів. При цьому, жодного маріупольця протягом п’яти тижнів з табору не звільнено», – зауважив Петро Андрющенко.

Також він додав, що умови утримання погіршуються, фактично чоловіків психологічно зламують.