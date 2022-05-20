Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Такий примусовий набір чоловіків на військову службу до так званої “армії ДНР” відбувається через невдалу мобілізацію в Донецьку та великі втрати, яких зазнали російські війська.
«За останні два тижні кількість людей в фільтраційних таборах Безімяне та Козацьке Новоазовського району зросла з 2 до 3-4 тисяч чоловіків. Окупанти продовжують практику вивозу чоловіків з Маріуполя до цих фільтраційних таборів. При цьому, жодного маріупольця протягом п’яти тижнів з табору не звільнено», – зауважив Петро Андрющенко.
Також він додав, що умови утримання погіршуються, фактично чоловіків психологічно зламують.
- Понад 3 тисячі цивільних мешканців Маріуполя російські військові утримують у нелюдських умовах, а саме у “фільтраційній в’язниці”.
- Поблизу Маріуполя діють 4 фільтраційні табори, в яких громадян України кілька днів утримують перед депортацією до Росії.
- Під час проведення прихованої мобілізації на території ОРДЛО росіяни планують призвати до армії РФ навіть жінок.