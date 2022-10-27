26 жовтня до Запоріжжя змогли виїхати 122 мешканців тимчасово окупованих територій з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, що зараз також можна виїхати до Грузії, Латвії та Естонії. Водночас евакуацію можливо здійснити через Новоазовськ, втім, в Донецькій області російські військові встановили фільтраційний пункт, де “огляд” може займати декілька днів.

Зокрема, можна виїхати через тимчасово окупований Крим. Федоров закликав цивільних виїжджати з тимчасово окупованих територій, поки працюють всі шляхи евакуації.

Нагадаємо, що раніше у Василівці Запорізької області на блокпосту росіяни на виїзд з окупованої території очікують близько 6 тисяч автівок. Людям доводиться жити в машинах понад 10 днів.