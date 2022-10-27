Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, що зараз також можна виїхати до Грузії, Латвії та Естонії. Водночас евакуацію можливо здійснити через Новоазовськ, втім, в Донецькій області російські військові встановили фільтраційний пункт, де “огляд” може займати декілька днів.

Зокрема, можна виїхати через тимчасово окупований Крим. Федоров закликав цивільних виїжджати з тимчасово окупованих територій, поки працюють всі шляхи евакуації.

Нагадаємо, що раніше у Василівці Запорізької області на блокпосту росіяни на виїзд з окупованої території очікують близько 6 тисяч автівок. Людям доводиться жити в машинах понад 10 днів.