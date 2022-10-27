Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
За його словами, що зараз також можна виїхати до Грузії, Латвії та Естонії. Водночас евакуацію можливо здійснити через Новоазовськ, втім, в Донецькій області російські військові встановили фільтраційний пункт, де “огляд” може займати декілька днів.
Зокрема, можна виїхати через тимчасово окупований Крим. Федоров закликав цивільних виїжджати з тимчасово окупованих територій, поки працюють всі шляхи евакуації.
Нагадаємо, що раніше у Василівці Запорізької області на блокпосту росіяни на виїзд з окупованої території очікують близько 6 тисяч автівок. Людям доводиться жити в машинах понад 10 днів.
- У тимчасово окупованому Мелітополі російські загарбники викрали більш як 700 місцевих мешканців
- Мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що вже упродовж трьох тижнів російські військові майже не пропускають українські вантажі з медикаментами, попри те, що зі сторони РФ на тимчасово окуповані території ліки не завозяться.