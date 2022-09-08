Російські загарбники примусово переводять мобілізованих чоловіків з так званої "ДНР" на військові контракти та підтримують "інформаційну блокаду" новоприбулих.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними розвідки, мобілізований особовий склад 1-го армійського корпусу окупаційної армії РФ, який переважно складається з мешканців так званої “ДНР”, масово переводять на військовий контракт.

Натомість самі військові згоди на контракт не давали та дізнаються про зміну статусу постфактум. Їм також не надається інформація про суму майбутньої заробітної плати та терміни нарахування.

“На тимчасово окупованих територіях Херсонської області на передньому краї тримають особовий склад, який нещодавно прибув на війну. Ці військові взагалі не володіють поточною інформацією про ситуацію на фронті. Вони не знають про обстріли Антонівського мосту та ГЕС, оскільки телефони відібрали, а командування такої інформації не повідомляє”, – розповіли у розвідці.

У ГУР зазначили, що солдатський та сержантський склад, а також офіцери нижчої командної ланки не проінформовані про знищення складів та місць дислокації російських підрозділів за останні три тижні. Командування робить все можливе, щоб інформаційна ізоляція підрозділів зберігалась якомога довше й особовий склад вважав, що “все йде за планом”.