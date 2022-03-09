Російські окупанти, які захопили цивільне рятувальне судно "Сапфір" біля острова Зміїний, транспортують його в Крим. Капітан зазначив, що екіпаж знаходиться "під дулами" загарбників.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Судно “Сапфір” захопили ще 26 лютого. На момент захоплення судно виконувало гуманітарну місію з порятунку людей.

Наразі судно транспортують у порт окупованого Севастополя. На борту перебувають “зелені чоловічки”, а капітан окупантів взяв на себе функції командування.

“Вимагаємо негайно звільнити рятувальне судно “Сапфір” і не перешкоджати його слідуванню в порт Одеси. Захоплення цивільного судна вкотре підтверджує, що у російських військових немає честі”, — йдеться у повідомленні.

Дії російських загарбників оцінюють як порушення норм Міжнародного морського права та Міжнародних конвенцій безпеки мореплавства. Одеський координаційно-рятувальний центр назвав захоплення судна актом піратства.