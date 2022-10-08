Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, щодо примусу зафіксовано три напрямки: примусова мобілізація, примусове вивезення дітей у невідомому напрямку, а також викрадення обладнання з лікарень та шкіл.

“Щодо примусу ми фіксуємо три напрямки – і примусова мобілізація, і іноді примусово вивозять дітей кудись у бік Росії, невідомо куди, але ми зараз цим питанням займаємось. Ну і зараз є третій напрямок – це примусово вивозять наше обладнання, яке ми поставили в лікарні й в школи. Все нове сучасне вивозиться з території окупованої Луганщини в невідомому напрямку”, – зазначив Сергій Гайдай.

Крім того, він додав, що на тимчасово захоплених територіях Луганської області примусово паспортизують населення. Відтак без російського паспорта не приймають на роботу, а пенсіонери не можуть отримати пенсію, або якісь соціальні виплати, якщо не мають паспорта РФ.

“Під час “голосування” на псевдореферендумі людей змушували ставити відмітку за приєднання до Росії, а потім змушували брати російські паспорти”, – розповів голова Луганської ОВА.

Також він наголосив, що зараз неможливо активно впливати на дії окупантів, які відбуваються на тимчасово окупованих територіях Луганської області. Проте він зауважив, що там діє партизанський рух, який інформаційними листівками пояснює людям наслідки, які будуть після того, як вони отримають російські паспорти.