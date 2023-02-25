24 лютого російські окупанти прицільно обстріляли рейсову маршрутку у Сумській області. Є поранені.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора України.

Прокуратура розпочала досудове провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни після того, як окупанти відкрили прицільний вогонь по рейсовому автобусу на Сумщині.

За інформацією слідства, 24 лютого 2023 року російські окупаційні війська з території РФ відкрили прицільний вогонь по рейсовій маршрутці, яка їхала із села Водолаги (Хотинська територіальна громада) до міста Суми.

Маршрутка потрапила під російський обстріл після того, як проїхала 500 метрів.

Унаслідок злочинних дій росіян серйозних поранень зазнали водій та троє пасажирів.Маршрутка згоріла вщент.

За попередніми даними, окупанти випустили по рейсовій маршрутці з пасажирами протитанкову керовану ракету.

Після належної фіксації наслідків обстрілу та вилучення доказів матеріали кримінального провадження будуть передані до Управління СБУ в Сумській області.