Колишню депутатку від "Опозиційного блоку" окупанти призначили "в.о. мера" Мелітополя. Колаборантка вже виступила зі зверненням до громадян та депутатів міськради та заявила про створення "комітету народних обранців".

Про це повідомляє видання “РИА-Мелитополь”.

Повідомляється, що колишню депутатку від “Опозиційного блоку” Галину Данильченко окупанти призначили “в.о. мера” Мелітополя замість викраденого ними очільника міста Івана Федорова. Раніше вона була відома співпрацею з іншим представником партії “Опозиційний блок”— Євгеном Балицьким. Також повідомляється, що Данильченко виступила з відеозверненням на телеканалі, який належить Балицькому. Колишня депутатка заявила про створення “комітету народних обранців”, який і має виконувати функції керівного органу у Мелітополі та Мелітопольському районі під час окупації.

Данильченко заявила, що “зараз потрібно підлаштувати всі механізми під нову дійсність”. Метою такого “підлаштування” Данильченко називає “життя по-новому”.

Запис звернення доступний на YouTube.