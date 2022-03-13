Про це повідомляє видання “РИА-Мелитополь”.
Повідомляється, що колишню депутатку від “Опозиційного блоку” Галину Данильченко окупанти призначили “в.о. мера” Мелітополя замість викраденого ними очільника міста Івана Федорова. Раніше вона була відома співпрацею з іншим представником партії “Опозиційний блок”— Євгеном Балицьким. Також повідомляється, що Данильченко виступила з відеозверненням на телеканалі, який належить Балицькому. Колишня депутатка заявила про створення “комітету народних обранців”, який і має виконувати функції керівного органу у Мелітополі та Мелітопольському районі під час окупації.
Данильченко заявила, що “зараз потрібно підлаштувати всі механізми під нову дійсність”. Метою такого “підлаштування” Данильченко називає “життя по-новому”.
Запис звернення доступний на YouTube.
- Нагадаємо, що у Мелітополі окупанти викрали депутатку від “Європейської солідарності”.
- У Мелітополі російські загарбники контролюють радію на ТБ.