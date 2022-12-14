У тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області російські загарбники представили нового гауляйтера, який очолив так звану "адміністрацію" міста.

Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

“Пропагандистські канали окупантів в Енергодарі сьогодні публічно представили чергового (здається, вже п’ятого за рахунком) гауляйтера, який очолив “адміністрацію міста”. Цим недалекоглядним бідолахою став працівник “Росатому” Едуард Сєновоз”, – розповів Дмитро Орлов.

А також додав, що факт такого призначення в тимчасово окупованому місті, де щоденно кояться злочини, означає його доєднання до списку воєнних злочинців РФ.

Крім того, міський голова Енергодара нагадав, що кар’єра попередніх гауляйтерів була короткотривалою та безславною. А також зауважив, що цими призначеннями “Росатом” підтвердив причетність росіян до злочинних дій на українській землі.

Зазначимо, що 8 грудня російські армійці жорстоко побили начальника Управління соціальних програм ЗАЕС та його заступника, після чого вивезли їх у невідомому напрямку.

За даними НАЕК “Енергоатом”, 8 грудня 2022 року російські військові вдерлися до приміщення, в якому розташоване Управління соціальних програм ЗАЕС, та у присутності інших працівників–жінок сильно побили начальника управління Олексія Трубенкова та його заступника Юрія Андросова. Після жорстокого побиття загарбники вивели їх із приміщення та вивезли в невідомому напрямку.

Крім того, окупанти затримали та “кинули на підвал” начальника зміни ЗАЕС Костянтина Бейнера, котрий є ліцензованою особою й безпосередньо відповідає за ядерну і радіаційну безпеку.

В “Енергоатомі” зазначили, що такими діями окупанти намагаються домогтися лояльності до себе від проукраїнського персоналу станції й збільшити кількість переведень працівників у фейкове АО “Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС”, яким керує “Росатом”. Проте загарбникам це не вдається, оскільки співробітники чинять опір.