В ніч на 1 березня російські окупаційні війська розпочали штурм Херсона. Наразі місто знаходиться під контролем Збройних Сил України.

Про це повідомила пресслужба Держспецзв’язку.

Близько другої години ночі окупанти розпочали штурм Херсона. Наступ ворога відбувався з напрямку аеропорту до Миколаївського шосе та кільця біля холодокомбінату.

Напередодні стало відомо, що Херсон оточено, зазначалося на сторінці Херсонської ОДА у Facebook.

Також відомо, що угруповання загарбників спостерігалися неподалік Шуменського мікрорайону. В обласній адміністрації звернулися до жителів цієї частини міста з проханням не виходити на вулицю, оскільки ворог може відкрити вогонь по цивільних без попередження.

Пізніше повідомили, що Херсон знаходиться під контролем ЗСУ.