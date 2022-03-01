Про це повідомила пресслужба Держспецзв’язку.

Близько другої години ночі окупанти розпочали штурм Херсона. Наступ ворога відбувався з напрямку аеропорту до Миколаївського шосе та кільця біля холодокомбінату.

Напередодні стало відомо, що Херсон оточено, зазначалося на сторінці Херсонської ОДА у Facebook.

Також відомо, що угруповання загарбників спостерігалися неподалік Шуменського мікрорайону. В обласній адміністрації  звернулися до жителів цієї частини міста з проханням не виходити на вулицю, оскільки ворог може відкрити вогонь по цивільних без попередження.

Пізніше повідомили, що Херсон знаходиться під контролем ЗСУ.