Про це повідомила пресслужба Держспецзв’язку.
Близько другої години ночі окупанти розпочали штурм Херсона. Наступ ворога відбувався з напрямку аеропорту до Миколаївського шосе та кільця біля холодокомбінату.
Напередодні стало відомо, що Херсон оточено, зазначалося на сторінці Херсонської ОДА у Facebook.
Також відомо, що угруповання загарбників спостерігалися неподалік Шуменського мікрорайону. В обласній адміністрації звернулися до жителів цієї частини міста з проханням не виходити на вулицю, оскільки ворог може відкрити вогонь по цивільних без попередження.
Пізніше повідомили, що Херсон знаходиться під контролем ЗСУ.
- Також українські оператори мобільного зв’язку відключили доступ до своїх мереж особам з російськими номерами.
- Нагадаємо, що в Охтирці російські війська обстріляли військову частину з систем залпового вогню БМ-21 “Град”. Понад 70 військових загибло, кількість поранених уточнюється.
- Раніше міжнародний кримінальний суд почав розслідування подій, пов’язаних з вторгненням Російської Федерації на територію України. Серед звинувачень – злочини проти людства.