Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, 11 березня росіяни підігнали танк навпроти будинку і почали стріляти. Вони вели вогонь, поки люди не загинули. Дістатися до місця трагедії було неможливо, бо територію захопили окупанти. Крім того, ворог не надавав ані до розстрілу, ані після евакуаційний коридор.

Для приховання злочину окупанти днями влаштували демонстративне поховання 31 жертви цього обстрілу. Їх поховали у Луганську, щоб ніхто зі свідків подій не потрапив на кладовище.

На щастя, інших пацієнтів перемістили у безпечні регіони України. Окупанти нині звинувачують ЗСУ у тому, що вони використовували літніх людей як жертв.

“Це ворог цинічно розстріляв заклад разом із підопічними. А зараз не полишає спроби списати свою провину хоча б в очах місцевого населення”, — зазначив Гайдай.