Про це повідомляє Головне управління розвідки з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).
У КШППВ наголосили, що Україна дотримується Женевських конвенцій.
Питання росіяни ставлять традиційні: як саме здатися безпечно, яке поводження, чи правдиві міфи російської пропаганди, чи буде змога повернутися додому.
На відео окупант запитує, чи не відрізатимуть полонений статеві органи, на що у штабі запевняють, що за подібні речі існує кримінальна відповідальність.
Свою присутність на території України росіянин виправдовував примусовою мобілізацією. Нібито відправили воювати проти нашої держави не за його власним бажанням.
Наголошується, що штаб гарантує кожному полоненому гідне поводження, забезпечення необхідних потреб та можливість повернутися додому: “Україна чітко виконує всі міжнародні конвенції, які стосуються питань поводження з військовополоненими”, — йдеться в повідомленні.
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