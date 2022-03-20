Ворог скинув авіабомбу на школу мистецтв №12 у Маріуполі, де переховувались жінки, діти та люди похилого віку. Кількість постраждалих встановлюється.

Про це повідомляє 0629.

За наявною інформацією, окупанти вчора скинули бомбу на школу мистецтв №12 у Лівобережному районі Маріуполя. У бомбосховищі там перебувало близько 400 осіб: жінки, діти та люди похилого віку. Наразі відомо лише те, що будівля школи зруйнована, а під завалами перебувають цивільні. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється, повідомили у прес-службі установи.

“Фашистські війська росії продовжують геноцид українського народу та мирних жителів Маріуполя. Кожен військовий злочинець відповість за свої злочини проти людства, проти маріупольців!”, — наголосили у прес-службі Маріупольської міської ради.

Також стало відомо, що окупанти силоміць вивозять частину жителів Лівобережного району Маріуполя на тимчасово окуповані території Донецької області та до РФ. Станом на 8:00 20 березня відомо, що мешканців вулиць Азовстальської та Українського козацтва ворог незаконно депортує на свою територію. У депортованих відбирають українські паспорти і видають “папірець, який не має жодної юридичної ваги і не визнається у всьому цивілізованому світі”, — повідомляє прес-служба Маріупольської міської ради.