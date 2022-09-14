Очільник Миколаївської області Віталій Кім попередив, що сьогодні росіяни можуть завдати ударів по тепло- та електростанціях міста.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

За даними Віталія Кіма, 14 вересня у Миколаєві під обстріл російських окупантів можуть потрапити тепло- та енергогенерації міста.

У зв’язку з цим очільник Миколаївщини закликав місцевих мешканців сьогодні триматись якомога далі від цих об’єктів та слідкувати за сигналами повітряної тривоги.

Варто зауважити, що цієї ночі російські армійці вже завдали масованого удару по Миколаєву, внаслідок якого загинуло двоє осіб, троє отримали поранення. Також частково зруйновано школу, і дві багатоповерхівки.