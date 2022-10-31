Про це повідомили в “Енергоатомі“.

Через зупинку енергоблоків атомної електростанції тепла вода не потрапляє у ставок-охолоджувач. Температура води впала до близько +13 градусів, тоді як за сприятливих умов температура навіть взимку ніколи не опускалася нижче +18.

В “Енергоатомі” пояснили, що у ставку мешкають два типи риб – тепловодна телапія та азійський сом. Їх було завезено для забезпечення екологічної чистоти близько 25 років тому.

Риби виконують певну санітарну функцію. Саме вони знищують зелені водорості й забезпечують чистоту охолоджувальних трубок конденсатора турбіни.