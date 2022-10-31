Про це повідомили в “Енергоатомі“.
Через зупинку енергоблоків атомної електростанції тепла вода не потрапляє у ставок-охолоджувач. Температура води впала до близько +13 градусів, тоді як за сприятливих умов температура навіть взимку ніколи не опускалася нижче +18.
В “Енергоатомі” пояснили, що у ставку мешкають два типи риб – тепловодна телапія та азійський сом. Їх було завезено для забезпечення екологічної чистоти близько 25 років тому.
Риби виконують певну санітарну функцію. Саме вони знищують зелені водорості й забезпечують чистоту охолоджувальних трубок конденсатора турбіни.
“За сприятливих умов, коли температура взимку ніколи не опускалася нижче +18 градусів, риба розмножувалася. Тож якщо температура води в ставку-охолоджувачі не підніметься найближчим часом, на берег викинеться близько тисячі тонн дохлої риби”, — йдеться у повідомленні.
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