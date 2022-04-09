Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.

Він звернувся до мешканців міста з проханням не наближатися до таких парашутів та при їх виявленні одразу повідомляти спецслужбам.

“Півтора місяця ворог бомбить Харків. Два останні дні поряд з мінами, снарядами, “Градами”, Харків стикається з бомбардуванням новим видом бомб. Російський агресор спускає їх на парашутах. Прошу вас у жодному разі не наближатися до них і одразу повідомляти про це рятувальникам за телефонами 101 або 112″, — зазначив Терехов.

Водночас він закликав харків’ян перебувати в укриттях, бомбосховищах та на станціях метрополітену.

Також світлину такого парашуту опублікувало “Суспільне” у Telegram.