Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Зазначається, що наразі на ЗАЕС фіксується критична ситуація щодо забезпечення стабільної роботи станції. Зокрема, там бракує запчастин та витратних матеріалів.
Також у повідомленні йдеться про те, що під час захоплення ЗАЕС снаряд окупантів розірвався поблизу одного з енергоблоків, унаслідок чого стався витік оливи. Пошкодження відремонтували, однак персонал був змушений залити відпрацьовану олію в контур.
Зараз робота організована вахтовим методом — вахти змінюються щотижня. Там організовано суворий пропускний режим із вилученням особистих речей, зокрема, телефонів
Загарбники, що захопили станцію, перебувають у готелі “Україна” та в приміщеннях профілакторію станції. Зауважується, що також вони займають квартири евакуйованих українців.
Російське керівництво розглядає варіант підключення ЗАЕС до енергосистеми РФ. Наразі це технічно неможливо.
- Раніше Енергоатом заперечив можливість відключення Запорізької АЕС.
- Також повідомлялося, що окупанти тримають вибухівку на Запорізькій АЕС.