Загарбники захопили ЗАЕС та ввели на ній суворий пропускний режим. Вони вилучають у працівників особисті речі, зокрема, телефони.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що наразі на ЗАЕС фіксується критична ситуація щодо забезпечення стабільної роботи станції. Зокрема, там бракує запчастин та витратних матеріалів.

Також у повідомленні йдеться про те, що під час захоплення ЗАЕС снаряд окупантів розірвався поблизу одного з енергоблоків, унаслідок чого стався витік оливи. Пошкодження відремонтували, однак персонал був змушений залити відпрацьовану олію в контур.

Зараз робота організована вахтовим методом — вахти змінюються щотижня. Там організовано суворий пропускний режим із вилученням особистих речей, зокрема, телефонів

Загарбники, що захопили станцію, перебувають у готелі “Україна” та в приміщеннях профілакторію станції. Зауважується, що також вони займають квартири евакуйованих українців.

Російське керівництво розглядає варіант підключення ЗАЕС до енергосистеми РФ. Наразі це технічно неможливо.