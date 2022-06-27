У Херсоні окупанти призначили "адміністратором" свого пропагандистського телеканалу "Таврия" колишню прибиральницю. Вона не мала жодного відношення до трудового колективу філії.

Про це повідомив менеджер філії “Суспільне Херсон” Михайло Сваричевський у Facebook.

Окупанти відкрили ТРК “Таврия” після чотирьох місяців окупації будівель “Суспільне Херсон”. Набір фахівців та вакансії було оголошено від імені окупаційної влади та нібито від імені Телерадіокомпанії “СКІФІЯ”.

За словами Сваричевського, адміністратором стала Лілія Макарова. Жінка раніше була прибиральницею згідно з договором про надання послуг. Михайло Сваричевський додав відео та припустив, що це, скоріш за все, у Криму.