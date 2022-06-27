Про це повідомив менеджер філії “Суспільне Херсон” Михайло Сваричевський у Facebook.
Окупанти відкрили ТРК “Таврия” після чотирьох місяців окупації будівель “Суспільне Херсон”. Набір фахівців та вакансії було оголошено від імені окупаційної влади та нібито від імені Телерадіокомпанії “СКІФІЯ”.
За словами Сваричевського, адміністратором стала Лілія Макарова. Жінка раніше була прибиральницею згідно з договором про надання послуг. Михайло Сваричевський додав відео та припустив, що це, скоріш за все, у Криму.
Він наголосив, що окупанти не вимкнули “Суспільне” у перші півтора тижня окупації, де транслювати загальнонаціональний марафон. Менеджер філії закликав повідомити до відповідних органів щодо держзради, якщо хтось впізнає осіб на відео.
На його думку, окупанти не знають, що робити з Херсоном та спротивом українців.
“Всюди порожні слова, пропаганда та невдачі : створення каналу, ХНР, референдуми, місцеве управління…”, — додав менеджер філії.
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