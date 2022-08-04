У Херсонській області російські війська встановлюють захист від ударів ЗСУ. Окупанти намагаються захиститися від ударів по їхніх опорних пунктах, скупченнях особового складу, базах матеріально-технічного забезпечення та складах боєприпасів.

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії у щоденному звіті в Twitter.

Британська розвідка зазначила, що удари напевно вплинуть на постачання російських військових. Вони чинять тиск на російські підрозділи бойової підтримки.

Біля нещодавно пошкодженого Антонівського мосту і недалеко від нещодавно пошкодженого залізничного мосту росіяни встановили захист. Окупаційні війська розмістили у води пірамідальні радіолокаційні відбивачі. Обидва об’єкти перетинають річку Дніпро в Херсоні на півдні України.

У такий спосіб окупанти намагаються приховати міст від радіолокаційних зображень з синтезованою апертурою. Це робиться для того, щоб захистити обладнання від наведення ракет.

Розвідники зазначили, що такі дії показують, що РФ відчуває загрозу через збільшену дальність і точність західних систем.