Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії у щоденному звіті в Twitter.
Британська розвідка зазначила, що удари напевно вплинуть на постачання російських військових. Вони чинять тиск на російські підрозділи бойової підтримки.
Біля нещодавно пошкодженого Антонівського мосту і недалеко від нещодавно пошкодженого залізничного мосту росіяни встановили захист. Окупаційні війська розмістили у води пірамідальні радіолокаційні відбивачі. Обидва об’єкти перетинають річку Дніпро в Херсоні на півдні України.
У такий спосіб окупанти намагаються приховати міст від радіолокаційних зображень з синтезованою апертурою. Це робиться для того, щоб захистити обладнання від наведення ракет.
Розвідники зазначили, що такі дії показують, що РФ відчуває загрозу через збільшену дальність і точність західних систем.
- Нагадаємо, на думку аналітиків Інституту вивчення війни, росіяни можуть використовувати найбілішу у Європі атомну електростанцію – тимчасово окуповану Запорізьку АЕС в Енергодарі – щоб зіграти на побоюваннях Заходу щодо ядерної катастрофи.
- ЗМІ, посилаючись на інформацію від розвідників США, зазначають, що у Кремлі працюють над фальсифікацією доказів щодо удару по колонії в окупованій Оленівці, внаслідок якого загинуло понад 50 українських військовополонених. РФ прагне сфабрикувати докази про те, що удар по колонії начебто завдали ЗСУ з американського озброєння.