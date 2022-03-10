Окупанти у Сєвєродонецьку обстріляли продуктовий магазин: є загиблий

Про це повідомляє очільник Луганської ОВА Сергія Гайдая.
Снаряди ворога потрапили не тільки в магазин, а й у торговельні намети. Вони були розташовані поруч із крамницею. Окупанти обстріляли також житлові квартири, в результаті чого виникли пожежі. Під час бомбардування пошкодили газопроводи.
Зокрема ворог атакував Рубіжне. Внаслідок обстрілів виникло загоряння у двох квартирах, а також на території картонно-тарного комбінату.
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