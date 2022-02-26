Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Ввечері від артилерійського обстрілу російських окупантів у напрямку житлового сектору по вулиці Сільгосптехніка, почалася масштабна пожежа. О 18:39 10 рятувальників 1-ї та 3-ї державних пожежно-рятувальних частин розпочали свою роботу ліквідації наслідків дій ворога.

Під час розбору конструкцій будинку, який постраждав від наслідків обстрілів, рятувальники виявили тіло чоловіка.

Поранену жінку, яка знаходилася на вулиці, госпіталізувала швидка медична допомога.