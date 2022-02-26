Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Ввечері від артилерійського обстрілу російських окупантів у напрямку житлового сектору по вулиці Сільгосптехніка, почалася масштабна пожежа. О 18:39 10 рятувальників 1-ї та 3-ї державних пожежно-рятувальних частин розпочали свою роботу ліквідації наслідків дій ворога.
Під час розбору конструкцій будинку, який постраждав від наслідків обстрілів, рятувальники виявили тіло чоловіка.
Поранену жінку, яка знаходилася на вулиці, госпіталізувала швидка медична допомога.
- Нагадаємо, українським військам вдалось сповільнити просування російських військ, водночас американські чиновники попередили Київ про “довгу боротьбу”, через те, що росіяни атакували стратегічні об’єкти по всій країні.
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Також Сполучені Штати Америки готові надіслати в Україну експертів з розслідування воєнних злочинів та військових аналітиків.