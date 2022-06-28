Про це у Telegram повідомив голова харківської ОВА Олег Синєгубов.
Про загрозу артилерійського обстрілу у Харкові повідомили о 12:10. Майже через годину, о 13:05, сповістили про відбій тривоги.
Вже о 13:19 очільник Харківської області повідомив, що під час тривоги окупанти обстріляли Індустріальний район міста Харків.
“За попередніми даними, 5 постраждалих. Стан – середній, 1 госпіталізований у тяжкому стані. Дані оновлюються”, – написав Синєгубов.
Окрім цього, він повідомив, що внаслідок ворожого обстрілу виникла пожежа на одному з підприємств Харкова.
Синєгубов також закликав харків’ян без нагальної потреби не перебувати на вулицях міста.
- Нагадаємо, 27 червня увечері ворог завдав ударів по Північній Салтівці та Немишлянському району Харкова. Повідомляється про 19 постраждалих, з них 4 дитини.
- 25 червня 2022 року, внаслідок чергового обстрілу Харкова зі сторони Російської Федерації пошкоджено ядерну підкритичну установку “Джерело нейтронів”.
- Окрім цього, протягом минулої доби, 24 червня, російські окупанти продовжували артилерійські та ракетні обстріли Харкова та області. Унаслідок обстрілів є жертви серед мирних мешканців.