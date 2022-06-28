Про це у Telegram повідомив голова харківської ОВА Олег Синєгубов.

Про загрозу артилерійського обстрілу у Харкові повідомили о 12:10. Майже через годину, о 13:05, сповістили про відбій тривоги.

Вже о 13:19 очільник Харківської області повідомив, що під час тривоги окупанти обстріляли Індустріальний район міста Харків.

“За попередніми даними, 5 постраждалих. Стан – середній, 1 госпіталізований у тяжкому стані. Дані оновлюються”, – написав Синєгубов.

Окрім цього, він повідомив, що внаслідок ворожого обстрілу виникла пожежа на одному з підприємств Харкова.

Синєгубов також закликав харків’ян без нагальної потреби не перебувати на вулицях міста.