Уповноважена Верховної Ради України з прав людини розповіла про злочини російських окупантів, вчинені щодо українських дітей у Маріуполі.

Про це йдеться у дописі Людмили Денісової у Facebook.

Про допити дітей повідомили мирні мешканці, яких евакуювали з тимчасово окупованого Маріуполя. Вони розповіли, що таким чином окупанти намагаються перевірити, чи правду їм розповіли батьки дітей.

“Спочатку рашисти допитують батьків, намагаючись з’ясувати необхідну їм інформацію. А після, за їхньої присутності, допитують дітей”. – пояснила омбудсменка.

Вона додала, що допити проводять у такий спосіб та за таких умов, які чинять особливий моральний та психологічний тиск і на дітей, і на батьків.

“Діти відчувають страх та беззахисність перед озброєними військовими”, – наголосила Денісова.

Омбудсменка наголосила: такі дії росіян порушують ст. 27 та ст. 31 Конвенції ООН про захист цивільного населення під час війни. Також дії окупантів порушують ст. 37 Конвенції ООН про права дитини.

“Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати факти порушення прав дітей РФ в Україні”.