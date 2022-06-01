Російські окупанти в Маріуполі окупанти готуються зносити більшість будівель, які постраждали від їх же обстрілів. При цьому, вони виселяють місцевих жителів або з пошкоджених будівель, або з уцілілих – в які хочуть заїхати самі.

Про це інформує радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Окупаційна влада Донецької області приступила до оцінювання рівня пошкоджень на підставі нещодавнього прийнятого порядку їхнім ватажком Денисом Пушиліним.

Більшість зруйнованих будівель у місті окупанти збираються зносити. Протягом останніх двох днів мобільні бригади МНС РФ та військових обходили квартири, які вціліли та в яких ще лишилися люди. Їх попередили про початок знесення будівель і про переселення з їх місць проживання. Літніх людей планують переселити до приміщень гуртожитків по проспекту Будівельників, а в їх квартири будуть заселені інші люди.

“Попереджають, що з початком знесення будівель буде проведено переселення. Людей літнього віку планують компактно розселити у приміщенні гуртожитків по пр. Будівельників, а в їх квартири буде заселено людей, задіяних на роботах в порту, заводі Ілліча та розборі завалів. Дають два тижні на пошук житла, якщо немає згоди на переселення”, – розповів Андрющенко.

Власників будівель, які планують зносити, виселять на вулиці. Радник мера Маріуполя наголосив, що так окупанти втілюють одночасно два сценарії: примусу до депортації в Росію та примусу до роботи для людей, працездатного віку.