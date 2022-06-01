Про це інформує радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Окупаційна влада Донецької області приступила до оцінювання рівня пошкоджень на підставі нещодавнього прийнятого порядку їхнім ватажком Денисом Пушиліним.
Більшість зруйнованих будівель у місті окупанти збираються зносити. Протягом останніх двох днів мобільні бригади МНС РФ та військових обходили квартири, які вціліли та в яких ще лишилися люди. Їх попередили про початок знесення будівель і про переселення з їх місць проживання. Літніх людей планують переселити до приміщень гуртожитків по проспекту Будівельників, а в їх квартири будуть заселені інші люди.
“Попереджають, що з початком знесення будівель буде проведено переселення. Людей літнього віку планують компактно розселити у приміщенні гуртожитків по пр. Будівельників, а в їх квартири буде заселено людей, задіяних на роботах в порту, заводі Ілліча та розборі завалів. Дають два тижні на пошук житла, якщо немає згоди на переселення”, – розповів Андрющенко.
Власників будівель, які планують зносити, виселять на вулиці. Радник мера Маріуполя наголосив, що так окупанти втілюють одночасно два сценарії: примусу до депортації в Росію та примусу до роботи для людей, працездатного віку.
- Нагадаємо, російські загарбники відкрили школу №65 та змусили батьків прибрати сміття, затулити вікна плівкою та навести лад.
- Раніше у тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники провели дитяче свято посеред зруйнованих будинків.
- Радник мера Маріуполя повідомив, що російські окупанти вирішили продовжити навчальний процес у місті. Упродовж літа дітей навчатимуть за російською програмою.
- На тимчасово окупованій території Донецької області росіяни почали вилучати та знищувати українські книжки.