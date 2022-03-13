Російські загарбники вбили волонтера-підприємця Олександра Кононова у його дому. Чоловік був в інвалідному візку, але попри це, окупанти вбили його.

Про смерть патріота повідомив журналіст Руслан Горовий.

Олександр Кононов не мав правої руки і лівої ноги. З перших днів російсько-української війни на Донбасі, він з дружиною допомагав українським військовим. У селі Вороново неподалік Сєвєродонецька Луганської області знаходився їх умовний волонтерський штаб. У липні 2014 року, розвозячи їжу українським військовим, вони випадково заїхали на ворожий блок-пост і потрапили у полон до бойовиків, де провели три місяці.

Згодом Олександр переїхав у село Десятини Житомирської області до давнього товариша. Разом вони почали займатися молочним козівництвом і відкрили торговельну марку “Сири Санича”.

Там окупанти і убили патріота з Донбасу.

“Сані більше немає. Пережити окупацію, полон, нове вторгнення і бути застреленим у власному будинку просто в візочку. Тварі. Спи, братику. Ти дуже крутий. Ти справжній Українець Донбасу”, – написав журналіст Руслан Горовий, який особисто був знайомий з волонтером і брав у нього інтерв’ю.

“Перше вторгнення, полон, свобода, волонтерство, маленька козяча ферма, робота день і ніч (і це без однієї руки і без однієї ноги), зрада близького друга, повернення на рідний Донбас, знов життя спочатку, нове вторгнення, смерть на порозі власного будинку. За проукраїнську позицію. Щоб вбити людину на інвалідному візку — це ж треба так боятися вишиванку та прапор, який завжди був у Сашка”, – так про вбивство Українця написала нардепка від партії “Європейська Солідарність” Ніна Южаніна.