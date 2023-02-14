14 лютого російські війська завдали двох ударів ракетами по території Костянтинівки та Краматорська Донецької області. За даними місцевої влади, відомо про одного постраждалого.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.

За його словами, у Костянтинівці, за попередніми оперативними даними, поранено цивільну особу та пошкоджено палац культури, у якому зараз працює Центр видачі гуманітарної допомоги.

Водночас у Краматорську – вразили приміщення медичного закладу.

Нагадаємо, що за добу російські армійці обстріляли 17 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого ворожі снаряди вбили й поранили цивільних мешканців, серед травмованих – дитина.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 360 осіб, ще 3 038 осіб отримали поранення. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.