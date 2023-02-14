Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.
За його словами, у Костянтинівці, за попередніми оперативними даними, поранили цивільну людину та пошкодили палац культури, у якому зараз працює Центр видачі гуманітарної допомоги.
Водночас у Краматорську — вразили приміщення медичного закладу.
Нагадаємо, що за добу російські армійці обстріляли 17 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого ворожі снаряди вбили й поранили цивільних мешканців, серед травмованих – дитина.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 360 осіб, ще 3 038 осіб отримали поранення. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.
- Протягом 13 лютого ворог обстріляв щонайменше 17 прикордонних населених пунктів Чугуївського, Куп’янського та Харківського районів області. Найбільше від обстрілів потерпає Вовчанськ.
- В Україні триває 353-тя доба повномасштабного російського вторгнення. За цей час українські захисники ліквідували понад 139 тисяч російських армійців, з яких 740 – лише за останню добу.
- За даними британської розвідки, попри те, що ворожа армія продовжує атакувати на багатьох ділянках фронту, вона не накопичила достатню бойову потужність для наступу на жодному напрямку.