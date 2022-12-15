15 грудня військові РФ знову завдали удару по центру Херсона. Цього разу ворог влучив поряд з будівлею ОВА.

Про це повідомив заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко у Telegram.

За його словами, ворог знову вдарив по центру міста: “100 метрів від будівлі Херсонської ОВА, яка була атакована вчора”, — йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією відомо про 2 загиблих. На місці працюють екстрені служби.

Нагадаємо, що протягом доби російські військові 86 разів обстрілювали територію Херсонської області та обласний центр. Внаслідок чого загинули 3 людини, ще 13 було поранено.