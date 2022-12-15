Про це повідомив заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко у Telegram.
За його словами, ворог знову вдарив по центру міста: “100 метрів від будівлі Херсонської ОВА, яка була атакована вчора”, — йдеться в повідомленні.
За попередньою інформацією відомо про 2 загиблих. На місці працюють екстрені служби.
Нагадаємо, що протягом доби російські військові 86 разів обстрілювали територію Херсонської області та обласний центр. Внаслідок чого загинули 3 людини, ще 13 було поранено.
- Росіяни продовжують інтенсивні обстріли Куп’янського напрямку. Окупанти завдали ударів по позиціях ЗСУ в районах населених пунктів Червона Зоря, Красне, Стариця, Дворічна та Новомлинськ.
- Протягом 14 грудня стало відомо, що військові РФ вбили двох мирних жителів Донецької області: у Бахмуті та Роздолівці.
- Протягом ночі 15 грудня російські загарбники обстріляли три громади Нікопольського району, що на Дніпропетровщині.
- Протягом 14 та 15 грудня російські військові завдавали ударів по території Очакова, а також атакували Чорноморку. За попередніми даними постраждалих немає.