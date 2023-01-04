Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram.
За його словами, внаслідок “прильоту” на об’єкті інфраструктури зруйновані виробничі будівлі та виникла пожежа. Втім, пожежу рятувальники вже ліквідували.
Крім того, руйнувань зазнали житлові будинки, що розташовані поруч. На місці працюють рятувальні та комунальні служби міста: “Зберігаємо спокій і пильність. Зруйноване відбудуємо!”, — додав голова ОВА.
Нагадаємо, що за даними Генштабу, на Запорізькому та Херсонському напрямках постраждали райони понад 25 населених пунктів. Ворог не припиняє обстрілів цивільної інфраструктури міст та селищ вздовж правого берега річки Дніпро. Уражено цивільну інфраструктуру Запоріжжя та Херсона.
- У ніч на 4 січня російські військові завдали удару по Нікопольському району Дніпропетровської області. Там зафіксовані руйнування.