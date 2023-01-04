Російські війська завдали удару по околицях Запоріжжя. Там ворог влучив в об'єкти інфраструктури.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram.

За його словами, внаслідок “прильоту” на об’єкті інфраструктури зруйновані виробничі будівлі та виникла пожежа. Втім, пожежу рятувальники вже ліквідували.

Крім того, руйнувань зазнали житлові будинки, що розташовані поруч. На місці працюють рятувальні та комунальні служби міста: “Зберігаємо спокій і пильність. Зруйноване відбудуємо!”, — додав голова ОВА.

Нагадаємо, що за даними Генштабу, на Запорізькому та Херсонському напрямках постраждали райони понад 25 населених пунктів. Ворог не припиняє обстрілів цивільної інфраструктури міст та селищ вздовж правого берега річки Дніпро. Уражено цивільну інфраструктуру Запоріжжя та Херсона.