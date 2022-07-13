Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
Руйнувань зазнав цех, який розташований у Дніпровському районі. Внаслідок ворожої атаки виникло загоряння. На місці працюють відповідні служби, а рятувальники розбирають завали.
“Руйнування великі. Не виключена можливість, що під ними можуть знаходитись люди”, – написав він.
Раніше заступник глави ОП України Кирило Тимошенко сказав, що у місті попередньо постраждали сім людей. Поки невідомо в якому вони стані та яких травм зазнали.
Керівник підприємства вивів співробітників до укриття. Тому, напевне, це могло врятувати їхнє життя.
Зазначимо, що окупанти завдали ракетного удару після початку переговорів у Стамбулі по “зерновому коридору”. Тоді оголосили повітряну тривогу майже по всій території України.
- Нагадаємо, російські окупанти щоденно обстрілюють Харків та Харківську область. Загарбники ведуть вогонь по цивільних об’єктах та мирному населенню, внаслідок чого гинуть люди. Зокрема протягом минулої доби, 12 липня, на Харківщині було вбито одного цивільного, а ще 10 осіб отримали поранення.
- З-під завалів багатоповерхівки в Часовому Яру, яку обстріляли російські військові, рятувальники дістали тіло ще однієї людини. У такий спосіб, кількість жертв зросла до 47 осіб.
- Окрім цього, росіяни продовжують завдавати ударів по території Дніпропетровської області. Вночі ворог обстріляв низку громад, унаслідок чого сталися інфраструктурні руйнування.
- У тимчасово окупованому Маріуполі російські військові влучили у власний безпілотник та збили його.