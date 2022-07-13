Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Руйнувань зазнав цех, який розташований у Дніпровському районі. Внаслідок ворожої атаки виникло загоряння. На місці працюють відповідні служби, а рятувальники розбирають завали.

“Руйнування великі. Не виключена можливість, що під ними можуть знаходитись люди”, – написав він.

Раніше заступник глави ОП України Кирило Тимошенко сказав, що у місті попередньо постраждали сім людей. Поки невідомо в якому вони стані та яких травм зазнали.