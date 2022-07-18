Російські окупаційні війська атакували ракетами Дніпропетровську область. Вони поцілили у школу та елеватор з зерном.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram

Окупанти запустили ракету по Синельниківському району. Вона влучила в елеватор. Внаслідок атаки зруйновано склади з більш ніж п’ятьма тисячами тонн зерна.

Інший удар ракетою прийшовся по шкільному подвір’ї. Внаслідок цього пошкоджено фасад та покрівля місцевого ліцею. Також вибито понад 50 вікон.

Також є влучання у приватне подвір’я місцевих жителів. Попередньо постраждалих немає.

Голова ОВА додав, що у селах не було військових. Тому окупанти вкотре атакували мирних жителів.