У Луганську російські окупанти відкрили новий медичний центр. Завезене обладнання вони викрали з України.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він нагадав, що російські військові КАМАЗами вивозили награбоване до окупованого Луганська або РФ. Вони забирали із собою високотехнологічне медичне обладнання, освітянські гаджети, меблі, сантехніку тощо.

“Майже кожну будівлю держструктур та будинки людей у наших населених пунктах росіяни “обстежили” та “звільнили” від майна”, – зауважив Гайдай.

Місцеві лікарні, які переглядали фотографії відкритого центру, впізнали поцуплені апарати з їх закладів. Окупанти забрали навіть кушетки.

Зазначимо, що з Маріуполя окупанти викрали апарати ШВЛ. Водночас у Рубіжному росіяни та підконтрольні їм сили розграбували інфекційне відділення лікарні.