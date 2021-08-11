У середу, 11 серпня, російсько-окупаційні війська відкрили вогонь по цивільній інфраструктурі населеного пункту Новоселівка Друга, що в Донецькій області. Унаслідок цього загинув місцевий мешканець.

Про це поінформували в пресцентрі штабу операції Об’єднаних сил. Крім того, про обстріл повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

“Збройні формування Російської Федерації продовжують цинічно обстрілювати населені пункти, які знаходяться поблизу лінії розмежування. Сьогодні, 11 серпня, російсько-окупаційні війська здійснили обстріл цивільної інфраструктури населеного пункту Новоселівка Друга”, – йдеться в повідомленні.

За даними штабу, окупанти вели вогонь із артилерійських систем калібру 122-мм, що заборонені Мінськими угодами.

Внаслідок обстрілу постраждало кілька приватних осель місцевих мешканців, а вибухами були пошкоджені прилеглі домогосподарства.

Внаслідок обстрілу загинув літній чоловік – місцевий мешканець 1935-го року народження.

Про обстріл населеного пункту поставлена до відома місія ОБСЄ.

Як зазначили в штабі, за фактом обстрілу порушене кримінальне провадження.

“Систематичні обстріли мирних населених пунктів із забороненої зброї, свідчать про явну зацікавленість ватажків окупаційної адміністрації РФ у подальшому загостренні конфлікту та свідоме небажання дотримуватися Мінських домовленостей щодо режиму припинення вогню, а також є порушенням міжнародного гуманітарного права, що несе пряму загрозу життю та здоров’ю цивільного населення, значну матеріальну шкоду місцевим жителям”, – наголосили в штабі.