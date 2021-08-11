Про це поінформували в пресцентрі штабу операції Об’єднаних сил. Крім того, про обстріл повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.
“Збройні формування Російської Федерації продовжують цинічно обстрілювати населені пункти, які знаходяться поблизу лінії розмежування. Сьогодні, 11 серпня, російсько-окупаційні війська здійснили обстріл цивільної інфраструктури населеного пункту Новоселівка Друга”, – йдеться в повідомленні.
За даними штабу, окупанти вели вогонь із артилерійських систем калібру 122-мм, що заборонені Мінськими угодами.
Внаслідок обстрілу постраждало кілька приватних осель місцевих мешканців, а вибухами були пошкоджені прилеглі домогосподарства.
Внаслідок обстрілу загинув літній чоловік – місцевий мешканець 1935-го року народження.
Про обстріл населеного пункту поставлена до відома місія ОБСЄ.
Як зазначили в штабі, за фактом обстрілу порушене кримінальне провадження.
“Систематичні обстріли мирних населених пунктів із забороненої зброї, свідчать про явну зацікавленість ватажків окупаційної адміністрації РФ у подальшому загостренні конфлікту та свідоме небажання дотримуватися Мінських домовленостей щодо режиму припинення вогню, а також є порушенням міжнародного гуманітарного права, що несе пряму загрозу життю та здоров’ю цивільного населення, значну матеріальну шкоду місцевим жителям”, – наголосили в штабі.
- На початку липня повідомлялося, що за останні три місяці кількість порушень на Донбасі збільшилася втроє. Загострення розпочалося одночасно зі стягуваннями російських військ до кордонів України. Такі дані минулого тижня озвучив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк на 1323-му засіданні Постійної ради ОБСЄ.
- 5 серпня російсько-окупаційні війська здійснили обстріл населеного пункту Красногорівка Донецької області. Під вогонь потрапив багатоповерховий житловий будинок, унаслідок чого отримав поранення місцевий мешканець.