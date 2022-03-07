У Новій Каховці росіяни почали стріляти по мирних демонстрантах. 1 людина загинула, 7 поранено.

Про це повідомили у Херсонській обласній прокуратурі.

6 березня в місті відбувалася мирна демонстрація, учасники якої виступили проти окупації Нової Каховки російськими військами. Попри те, що протестувальники були неозброєні, російські військові відкрили вогонь. Внаслідок цього одна людина загинула і семеро отримали поранення. Ці дії суперечать нормам Міжнародного гуманітарного права.

Зокрема, йдеться про порушення ст. 51 та 52 Додаткового протоколу до Женевської конвенції 1949 року, в яких міститься пряма заборона на використання зброї проти цивільного населення.

У Херсонській обласній прокуратурі заявили, що прокурори вживають всіх належних заходів для документування злочинів, вчинених окупаційними військами на території України. Відомство розпочало кримінальне провадження за ч.2 ст. 438 КК України — порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством.