У Київській області на виїзді з міста Ірпінь російські окупаційні війська відкрили вогонь по мирних мешканцях доки ті намагались евакуюватись.

Про це повідомляє “Радіо Свобода”.

За даними кореспондента видання, щонайменше троє людей загинули, зокрема двоє дітей, також ще одна людина в тяжкому стані внаслідок поранення. Ймовірно вогонь, вівся з мінометів. Серед загиблих можуть бути члени однієї родини. Підтвердження цих даних з інших джерел поки немає.

За останні дні передмістя столиці зазнали масштабних руйнувань з боку військ РФ, які ракетами обстріляли Ірпінь, Бучу, Гостомель, Бородянку, Васильків та Ворзель.

Водночас Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну та продовжує називати це “спеціальною операцію”, яка має на меті “демілітаризацію і денацифікацію”. Варто зазначити, що раніше у Кремлі заявляли, що протягом своєї так званої “операції” не атакуватиме цивільних.