Про це повідомляє “Радіо Свобода”.
За даними кореспондента видання, щонайменше троє людей загинули, зокрема двоє дітей, також ще одна людина в тяжкому стані внаслідок поранення. Ймовірно вогонь, вівся з мінометів. Серед загиблих можуть бути члени однієї родини. Підтвердження цих даних з інших джерел поки немає.
За останні дні передмістя столиці зазнали масштабних руйнувань з боку військ РФ, які ракетами обстріляли Ірпінь, Бучу, Гостомель, Бородянку, Васильків та Ворзель.
Водночас Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну та продовжує називати це “спеціальною операцію”, яка має на меті “демілітаризацію і денацифікацію”. Варто зазначити, що раніше у Кремлі заявляли, що протягом своєї так званої “операції” не атакуватиме цивільних.
- Відомо, що наразі Запорізька АЕС перебуває під контролем російських окупаційних військ.
- Нещодавно українські воїни ліквідували під Миколаєвом батальонно-тактичну групу окупантів. Більшість зрадників були колишніми військовими України, проте у 2014 році перейшли на бік РФ у Криму.
- Також станом на 6 березня, протягом одинадцяти днів російсько-української війни ворог втратив понад 11 тисяч особового складу.