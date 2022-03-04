Про це повідомляє голова Херсонської обласної державної адміністрації Геннадій Лагута.
Українська влада сформувала 19 фур для забезпечення потреб Херсона та області. Проте рашисти заявили, що не потребують цього й усе забезпечать самі. Однак за прикладом інших міст можна побачити, що це – маніпуляція та неправда.
“Ми і далі будемо вимагати від окупантів можливості підвезення української гуманітарної допомоги!” — наголосив Геннадій Лагута.
Голова ОДА подякував, що мер Херсона докладає зусилль. Міська влада намагається забезпечити жителів міста необхідним.
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