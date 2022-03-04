Російські терористи відмовили у наданні "зеленого коридору" для постачання гуманітарної допомоги у Херсонську область. Хоча після перемовин вони казали зворотнє.

Про це повідомляє голова Херсонської обласної державної адміністрації Геннадій Лагута.

Українська влада сформувала 19 фур для забезпечення потреб Херсона та області. Проте рашисти заявили, що не потребують цього й усе забезпечать самі. Однак за прикладом інших міст можна побачити, що це – маніпуляція та неправда.

“Ми і далі будемо вимагати від окупантів можливості підвезення української гуманітарної допомоги!” — наголосив Геннадій Лагута.

Голова ОДА подякував, що мер Херсона докладає зусилль. Міська влада намагається забезпечити жителів міста необхідним.