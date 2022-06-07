Війська РФ, ймовірно, відводять з Запорізької області у зв'язку з ротацією. Переміщення відбувається у бік Херсону.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Окупантів відводять з Мелітопольського та частини Василівського району. Проте такі дії можуть свідчити про ротацію, тобто заміну або взаємозаміну особового складу.

У Запорізькій області продовжують зводити лінії захисту. Це суттєво допомогає ЗСУ давати відсіч ворогу. Зокрема на підступах до Запоріжжя створено багато фортифікаційних споруд.

Російські війська не залишають спроб просунутись далі на схід регіону. Активні бойові дії тривають по лінії розмежування. Вони відбуваються в Оріхові, Гуляйполі, а від постійних обстрілів страждає Комишуваха та населені пункти поблизу.