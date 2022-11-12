Російські окупанти вивезли з Херсона дуже цінні фонди обласної бібліотеки імені Гончара, які були видані за часів Херсонської губернії.

Про це повідомила директорка обласної бібліотеки імені Гончара Надія Коротун.

“Є і сумна новина. Окупанти вивезли дореволюційні видання, які видавались у Херсонській губернії”, — йдеться в повідомленні.

За її словами, “вони безцінні”. Також це найбільша колекція краєзнавчих фондів, а для науковців та викладачів, студентів і краєзнавців — джерела інформації для досліджень: “Знищено Інформаційний ресурс для всіх, кого цікавить історія південної частини України”, — зазначила Коротун.

Водночас директорка бібліотеки висловила надію, що ця колекція повернеться до рідної Гончарівки.

Зауважимо, що раніше росіяни вивезли до тимчасово окупованого Сімферополя чотири вантажівки з награбованим майном. Зокрема, окупанти вивезли майно з Херсонського художнього музею імені Олексія Шовкуненка. Загалом із фонду музею, а також інших культурних установ Херсонщини, вивезено майже 15 тисяч експонатів. Про це заявляли у “Спротиві”.