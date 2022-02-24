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«Окупанти вмиються власною кров’ю» – Залужний до ЗСУ

Російським окупаційним військам не вдалось здійснити бліцкриг на території України.

Четвер, 24 лютого 2022, 20:29
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Про це йдеться у зверненні головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного у Facebook.

Він подякував генералам, офіцерам, сержантам та солдатам за оборону України.

Окрім цього, за стійкість та молитви подякував українському народу та іноземним партнерам. Водночас зауважив, що зараз – час роботи, а не обговорень.

“Молимося за душі загиблих побратимів і швидке одужання поранених. Боремося далі! Весь сектор безпеки і оборони дає гідну відсіч. Буде тяжко, але ми встоїмо. Бліцкригу у росіян не вийшло. Вмиються власною кров’ю!”, – наголосив Головнокомандувач ЗСУ.

За нами правда. З нами Бог. І Перемога буде за нами, – резюмував Залужний.

 

Теги: агресія РФ, Валерій Залужний, ЗСУ, підтримка, російсько-українська війна

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