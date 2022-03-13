Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ
Найбільших пошкоджень зазнало приміщення, де знайшли прихисток біженці. У штабі зазначив, що атака на Лавру є черговим “пробитим дном” армії Росії.
“Цікаво, як російська пропаганда виправдає цей нелюдський вчинок? Розкаже, що Лавра стала осередком нацизму, а священники – то переодягнені бойовики? Факт залишається фактом – країна, яка всюди розповідає про свій особливий православний шлях, скидає бомби і ракети на одну з головних християнських святинь України!” — йдеться у повідомленні.
Серед біженців є поранені, проте кількість не уточнюється.
Додамо, що росіяни атакують не тільки християнські святині, а й мусульманські. Днями у Маріуполі окупанти обстріляли мечеть султана Сулеймана Пишного та його дружини Роксолани.
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