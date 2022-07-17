Вночі Миколаїв знову зазнав масованого ракетного обстрілу з боку російських окупаційних військ. Внаслідок атаки сталося загоряння на двох промислових підприємствах.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram.

Ракетний удар стався орієнтовно о 03:05. Детальну інформацію про влучання по підприємствах нададуть пізніше, бо вона уточнюється.

Вчора обстрілів зазнала Інгульська громада. Близько 18:30 та 19:00 було чутно вибухи, після яких зафіксували пожежу на полях. За попередньою інформацією постраждалих немає. Інформація стосовно пошкоджень уточнюється.

Окупанти також атакували ракетами села Шевченкове, Зоря, Новоруське Шевченківської громади. У першому населеному пункті внаслідок обстрілів загинули три людини та ще три зазнали поранень. Через влучання в житлові будинки виникли пожежі та руйнування.