Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram.
Ракетний удар стався орієнтовно о 03:05. Детальну інформацію про влучання по підприємствах нададуть пізніше, бо вона уточнюється.
Вчора обстрілів зазнала Інгульська громада. Близько 18:30 та 19:00 було чутно вибухи, після яких зафіксували пожежу на полях. За попередньою інформацією постраждалих немає. Інформація стосовно пошкоджень уточнюється.
Окупанти також атакували ракетами села Шевченкове, Зоря, Новоруське Шевченківської громади. У першому населеному пункті внаслідок обстрілів загинули три людини та ще три зазнали поранень. Через влучання в житлові будинки виникли пожежі та руйнування.
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- Міноборони Росії в особі її очільника Сергія Шойгу оголосило, що російська оперативна пауза завершилася 16 липня.