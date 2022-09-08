Про це повідомили голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов.
Сигнал повітряної тривоги пролунав у Харкові о 10:03, а вже о 10:20 Синєгубов повідомив про обстріл Немишлянського району Харкова та закликав мешканців не ігнорувати небезпеку.
За даними Терехова Немишлянський район було обстріляно з РСЗВ.
Згодом Терехов повідомив, що під обстрілом росіян опинився й Індустріальний район Харкова.
“Попередньо два “прильоти”. Один в адміністративну будівлю. Щодо другого інформація уточнюється”, – написав він.
За даними Синєгубова, внаслідок обстрілу Індустріального району загинуло двоє мирних мешканців, ще п’ятеро – поранені. Він додав, що на місці обстрілів вже працюють всі профільні служби.
- Протягом минулої доби, 7 вересня, російські окупанти завдали 5 ракетних ударів по Харкову, а також обстріляли низку населених пунктів у Харківській області. Як наслідок – поранено 8 осіб, серед яких дворічна дитина.