Вранці 30 червня російські окупанти обстріляли прикордонні населені пункти у Чернігівській області. Загалом окупанти тричі відкривали вогонь по області з території РФ.

Про це повідомили у пресслужбі оперативного командування “Північ”.

Згідно з даними, обстріли в області пролунали у проміжку між 10:27 та 10:35.

Після першого обстрілу пролунало 4 вибухи поблизу н.п. Грем’яч.

Вдруге окупанти знову поцілили неподалік Грем’яча: зафіксовано два вибухи. Ймовірно, це були обстріли зі ствольної артилерії.

Третього обстрілу окупанти завдали по н.п. Михальчина Слобода. Зафіксовано три вибухи, також, ймовірно, зі ствольної артилерії.

Усі три обстріли були здійснені з території Російської Федерації.

Втрат серед особового складу чи техніки немає. Інформація щодо можливих втрат серед місцевих мешканців чи пошкодження інфраструктури не надходила.