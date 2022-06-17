Сьогодні вранці, 17 червня, російські окупанти здійснили ракетний обстріл Миколаєва. Не обійшлось без жертв серед мирного населення.

Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

Вибухи у Миколаєві пролунали близько 7 ранку, однак сигнал повітряної тривоги у місті увімкнули о 7:44.

Після цього мер Миколаєва повідомив, що російські окупанти укотре здійснили ракетний обстріл міста.

Сєнкевич також додав, що унаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки.

“На місці працюють рятувальники, медики та комунальники. Детальніше про наслідки обстрілу повідомлю згодом”, – написав він.

Про наслідки вранішнього обстрілу також повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. За його даними, унаслідок ракетного обстрілу пошкоджено чотири багатоповерхівки та об’єкти інфраструктури.

Також відомо про одного загиблого та шістьох поранених мирних мешканців, серед яких одна дитина.