Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.
Вибухи у Миколаєві пролунали близько 7 ранку, однак сигнал повітряної тривоги у місті увімкнули о 7:44.
Після цього мер Миколаєва повідомив, що російські окупанти укотре здійснили ракетний обстріл міста.
Сєнкевич також додав, що унаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки.
“На місці працюють рятувальники, медики та комунальники. Детальніше про наслідки обстрілу повідомлю згодом”, – написав він.
Про наслідки вранішнього обстрілу також повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. За його даними, унаслідок ракетного обстрілу пошкоджено чотири багатоповерхівки та об’єкти інфраструктури.
Також відомо про одного загиблого та шістьох поранених мирних мешканців, серед яких одна дитина.
- Нагадаємо, генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко вважає, що новий наступ на Миколаїв можливий лише теоретично. Військовий керував обороною Миколаєва з перших днів російського вторгнення.
- Також повідомлялось, що інтенсивність обстрілів Миколаєва пов’язана з тим, що російські окупанти стягнули самохідні артилерійські установки типу “Піон” на територію тимчасово окупованої Херсонської області, яка межує з Миколаївською.