Всю ніч російські війська атакували Дніпропетровську область дронами-камікадзе, "Градами" та важкою артилерією.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його словами, українські захисники з повітряного командування “Схід” після опівночі знищили над Дніпровським та Нікопольським районами чотири ворожі дрони-камікадзе.

У Синельниківському районі загарбники обстріляли Межівську громаду, внаслідок чого поранений 51-річний чоловік, зараз він перебуває у лікарні. Внаслідок обстрілів понівечені промислове підприємство та оселі людей.

Крім того, Нікопольський район російські окупаційні війська обстріляли “Градами”, важкою артилерією та дронами, за попередньою інформацією серед людей постраждалих немає.

Натомість у Мирівській, Червоногригорівській та Першотравенській громадах пошкоджені приватні будинки, водогін та лінія електропередач.