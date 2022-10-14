Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
За його словами, українські захисники з повітряного командування “Схід” після опівночі знищили над Дніпровським та Нікопольським районами чотири ворожі дрони-камікадзе.
У Синельниківському районі загарбники обстріляли Межівську громаду, внаслідок чого поранений 51-річний чоловік, зараз він перебуває у лікарні. Внаслідок обстрілів понівечені промислове підприємство та оселі людей.
Крім того, Нікопольський район російські окупаційні війська обстріляли “Градами”, важкою артилерією та дронами, за попередньою інформацією серед людей постраждалих немає.
Натомість у Мирівській, Червоногригорівській та Першотравенській громадах пошкоджені приватні будинки, водогін та лінія електропередач.
- Вранці 14 жовтня росіяни завдали ракетних ударів по Запоріжжю. Ціллю окупантів стали об’єкти інфраструктури.
- Станом на початок 233-ої доби повномасштабного російського вторгнення воїни ЗСУ відбили атаки противника у напрямках населених пунктів Терни, Опитне, Веселе, Невельське, Одрадівка, Іванград, Бахмут, Нова Кам’янка та Сухий ставок.