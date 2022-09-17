Всю ніч на 17 вересня російські окупанти обстрілювали Нікопольський район на Дніпропетровщині. Під ворожими обстрілами опинились три громади району.

Про це повідомив голова дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його словами, усю ніч із РСЗВ “Град” та важкої артилерії росіяни обстрілювали Нікопольську, Марганецьку та Миронівську громади.

Загалом було зафіксовано шість обстрілів, під час яких на громади окупанти випустили понад 90 снарядів.

За попередніми даними, серед мешканців ніхто не постраждав, однак понівечено будинки, автомобілі, ліцей, цех промислового підприємства, газоводи та лінії електропередач.

“В одному з сіл Мирівської громади зник зв’язок. Масштаби руйнацій уточнюються”, – додав Резніченко.

Він також зауважив, що протягом ночі сигнал повітряної тривоги лунав й в інших районах Дніпропетровської області, однак там обійшлось без атак ворога.