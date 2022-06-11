Українців попередили про міни-пастки, які залишають ворожі війська, відходячи, та про велику кількість снарядів, що не здетонували, на територіях, де велися бойові дії. Також Центр протидії дезінформації надав рекомендації на випадок знайдення підозрілих предметів.

Відповідне повідомлення Центр протидії дезінформації при РНБО України опублікував в Telegram.

Зазначається, що такі факти було зафіксовано у Запорізькій області.

Зокрема, йдеться про встановлення мін-пасток з розтяжками на об’єктах цивільної інфраструктури. Їх загарбники залишають, відступаючи з позицій.

ЦПД наголошує, що ворог підступний та має наметі завдати якнайбільшої шкоди населенню України. Тому українцям слід бути уважними та обережними під час пересування населеними пунктами, які тимчасово контролював ворог.

Зокрема, повідомляється, що після боїв також може залишатися багато снарядів, які не розірвалися. Контакт із ними може нанести шкоду життю громадян.

Вразі знайдення підозрілого предмета ЦПД рекомендує не чіпати його, якомога швидше повідомити підрозділи ДСНС (101) або поліції (102), попередити про небезпеку перехожих, відійти від предмета якомога далі, не користуватися засобами мобільного зв’язку поруч із ним та дочекатися експертів, вказавши їм на місцезнаходження підозрілого предмета.