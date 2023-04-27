Відповідно до зображень з супутника, до березня 2023 року російські окупаційні війська встановили бойові позиції з мішками з піском на дахах кількох із шести корпусів реакторів Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС).

Про це йдеться у Twitter міноборони Великої Британії.

У британській розвідці нагадали, що росіяни окупували ЗАЕС ще у березні 2022 року. Однак ці зображення є першою ознакою того, що фактичні корпуси реакторів інтегровані в планування тактичної оборони.

“Росія, ймовірно, побудувала ці позиції, оскільки її дедалі більше турбують перспективи великого наступу України”, – наголосили фахівці.

Вони додали, що обладнання таких бойових позицій збільшує вірогідність пошкодження систем безпеки ЗАЕС, якщо довкола неї відбуватимуться бої.

“Однак пряме катастрофічне пошкодження реакторів є малоймовірним за найімовірнішими сценаріями із застосуванням піхотної зброї, оскільки конструкції дуже сильно укріплені”, – резюмували розвідники.