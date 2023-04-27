Про це йдеться у Twitter міноборони Великої Британії.
У британській розвідці нагадали, що росіяни окупували ЗАЕС ще у березні 2022 року. Однак ці зображення є першою ознакою того, що фактичні корпуси реакторів інтегровані в планування тактичної оборони.
“Росія, ймовірно, побудувала ці позиції, оскільки її дедалі більше турбують перспективи великого наступу України”, – наголосили фахівці.
Вони додали, що обладнання таких бойових позицій збільшує вірогідність пошкодження систем безпеки ЗАЕС, якщо довкола неї відбуватимуться бої.
“Однак пряме катастрофічне пошкодження реакторів є малоймовірним за найімовірнішими сценаріями із застосуванням піхотної зброї, оскільки конструкції дуже сильно укріплені”, – резюмували розвідники.
- Біля машинної зали четвертого енергоблока тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції вибухнула російська міна.
- Російські загарбники встановлюють додатковий паркан, щоб огородити під’їзди до Запорізької атомної електростанції.