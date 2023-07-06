Джерело: ДП “НАЕК “Енергоатом” в Telegram
Петро Котін повідомив, що небезпека на станції залишається великою.
“Небезпека на станції велика і ця небезпека пов’язана перш за все з перебуванням і продовженням перебування на станції військових РФ”.
Котін також зазначив, яка приблизна кількість військових зараз знаходяться на ЗАЕС.
“Їх кількість там то збільшується, то зменшується. За останньою інформацією там знаходиться близько 700 осіб військових”.
“І фактично там є і вибухівка, є зброя, є всі інші речовини, які не потрібно щоб вони там були”, – додав директор “Енергоатому”.
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