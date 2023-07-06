Директор ДП “НАЕК “Енергоатом” Петро Котін прокоментував супутникові знімки американської компанії Planet Labs та зазначив, що на дахах Запорізької АЕС помітили невідомі об'єкти.

Джерело: ДП “НАЕК “Енергоатом” в Telegram

Петро Котін повідомив, що небезпека на станції залишається великою.

“Небезпека на станції велика і ця небезпека пов’язана перш за все з перебуванням і продовженням перебування на станції військових РФ”.

Котін також зазначив, яка приблизна кількість військових зараз знаходяться на ЗАЕС.

“Їх кількість там то збільшується, то зменшується. За останньою інформацією там знаходиться близько 700 осіб військових”.

“І фактично там є і вибухівка, є зброя, є всі інші речовини, які не потрібно щоб вони там були”, – додав директор “Енергоатому”.