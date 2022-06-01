Про це повідомило Оперативне командування “Південь” у Facebook.
У Чорному морі перебувають два фрегати з ракетами типу “Калібр”. У такий спосіб окупанти мають намір захистити свої кораблі. Крім ЗРК та РСЗВ російські військові встановили станцію радіоелектронної боротьби.
Наразі ознак до підготовки десантної операції немає. В ОК “Південь” припустили, що загарбники можуть спробувати висаджувати диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ) на берег чи в гирло Дунаю. Також вони можуть демонстративно застосовувати озброєння по узбережжю області.
Чорноморський флот РФ продовжує блокувати судноплавство. 31 травня з якоря ворога зірвало дві ворожі міни, одну з яких віднесло хвилями до пологого піщаного берега. Обидва боєприпаси знешкодили експерти підривної команди Військово-Морських Сил.
- Нагадаємо, 31 травня у Чорному морі перебував один корабель з крилатими ракетами типу “Калібр”. Решта суден російського флоту відійшла до окупованого Криму.
- З космосу видно, як росіяни накопичують техніку на острові Зміїний. Вони вже зібрали її близько півтора десятка.