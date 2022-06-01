На острові Зміїний загарбники встановили зенітно-ракетні комплекси (ЗРК) та реактивні системи залпового вогню (РСЗВ). По Одеській області зберігається загроза ракетних ударів.

Про це повідомило Оперативне командування “Південь” у Facebook.

У Чорному морі перебувають два фрегати з ракетами типу “Калібр”. У такий спосіб окупанти мають намір захистити свої кораблі. Крім ЗРК та РСЗВ російські військові встановили станцію радіоелектронної боротьби.

Наразі ознак до підготовки десантної операції немає. В ОК “Південь” припустили, що загарбники можуть спробувати висаджувати диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ) на берег чи в гирло Дунаю. Також вони можуть демонстративно застосовувати озброєння по узбережжю області.

Чорноморський флот РФ продовжує блокувати судноплавство. 31 травня з якоря ворога зірвало дві ворожі міни, одну з яких віднесло хвилями до пологого піщаного берега. Обидва боєприпаси знешкодили експерти підривної команди Військово-Морських Сил.